Diretor-adjunto da Frick Collection em Nova Iorque é o próximo diretor do Museu Gulbenkian

Salomon, escolhido na sequência de um processo de recrutamento internacional para assumir o cargo, vai suceder ao historiador António Filipe Pimentel, que passará à reforma no início de 2026.

Nascido em Roma, em 1979, Salomon cresceu entre Itália e o Reino Unido. Estudou no Courtauld Institute of Art, em Londres, onde obteve a licenciatura em História da Arte, assim como o mestrado e o doutoramento, indica o comunicado da Fundação Gulbenkian hoje divulgado.

Salomon trabalhou no British Museum, na National Gallery, na Dulwich Picture Gallery, em Londres, assim como no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, entre outras instituições.

As suas principais áreas de especialização são a arte e o mecenato em Roma e Veneza dos séculos XVII e XVIII, e os pintores Paolo Veronese e Rosalba Carriera.