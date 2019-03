Diretor português de arte Artur Pinheiro nomeado para os prémios Platino

Lusa21 Mar, 2019, 18:26 | Cultura

De acordo com a lista de nomeados hoje revelada pela organização, "O grande circo místico", uma produção luso-brasileira rodada por Cacá Diegues, está indicada ainda para o Platino de melhor música original, de Chico Buarque e Edu Lobo.

Nascido em Lisboa, em 1972, Artur Pinheiro assina a direção de arte daquela longa-metragem e conta no currículo com a participação em filmes como "As mil e uma noites", de Miguel Gomes, "Ramiro", de Manuel Mozos, e "Como desenhar um círculo perfeito", de Marco Martins.

"O Grande Circo Místico", uma coprodução entre Brasil, Portugal e França, foi rodado em Portugal, com elenco nacional e estrangeiro.

Os Prémios Platino são organizados pela Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais e pela Federação Ibero-americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, e a cerimónia de anúncio dos vencedores decorrerá a 12 de maio no México.

Na fase de pré-seleção havia várias obras portuguesas e de coprodução portuguesa, candidatas a uma nomeação para os Platinos, nomeadamente os filmes "Cabaret Maxime" (Bruno de Almeida), "Pedro e Inês" (António Ferreira), "Djon África" (Filipa Reis e João Miller Guerra), "Correspondências" (Rita Azevedo Gomes), "Leviano" (Justin Amorim), "Carga" (Bruno Gascon), "Raiva" (Sérgio Tréfaut) e "O homem que matou D. Quixote" (Terry Gilliam).

Havia ainda duas séries de televisão candidatas a melhor minissérie ibero-americana, mas que não chegaram às nomeações: "Sara", de Marco Martins, Ricardo Adolfo e Bruno Nogueira, e "Três Mulheres", de Fernando Vendrell, ambas exibidas na televisão pública portuguesa.

No ano passado, Rui Poças foi distinguido com um prémio Platino de melhor direção de fotografia pelo filme "Zama", da realizadora argentina Lucrecia Martel.