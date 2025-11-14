Diretora de fotografia Inês Carvalho distinguida pela Academia Portuguesa de Cinema

Inês Carvalho tem 54 anos e a sua trajetória no cinema "inscreve-se como um marco pioneiro na história da direção de fotografia em Portugal", refere a Academia Portuguesa de Cinema em comunicado.

De acordo com esta associação, Inês Carvalho foi "a primeira mulher portuguesa a assinar a fotografia de uma longa-metragem em Portugal", em "A Mulher que Acreditava ser Presidente dos EUA" (2003), de João Botelho.

A Academia Portuguesa de Cinema criou o Prémio Bárbara Virgínia em 2015 para prestar homenagem "a mulheres que tenham contribuído de forma notável para o cinema português". O prémio foi criado em memória da primeira mulher a realizar um filme de ficção em Portugal, em 1946.

Inês Carvalho, que receberá o prémio a 29 de dezembro na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, trabalhou em filmes como "Venus Velvet" (2002) e "O Capacete Dourado" (2005), ambos de Jorge Cramez, "Naquele Bairro" (2002), de Madalena Miranda, "Viagem ao Coração do Douro, a Terra Onde Nasci" (2002) e "A Luz da Ria Formosa" (2005), ambos de João Botelho.

Em paralelo ao cinema, Inês Carvalho dedicou-se à formação e à produção, em publicidade, espetáculos e eventos culturais.

Em edições anteriores do Prémio Bárbara Virgínia foram distinguidas, entre outras, as atrizes Laura Soveral e Carmen Santos, as realizadoras Solveig Nordlund e Regina Pessoa e a figurinista e cenógrafa Maria Gonzaga.