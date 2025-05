A 18ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém realiza-se no Teatro Sá da Bandeira.

Os 50 anos da reforma agrária é o tema da secção Em Foco, uma parceria com a Cinemateca portuguesa. Foi sucesso nas edições anteriores, o Cinema à Mesa é um dos destaques, está reservado para domingo.



A dupla de diretores do Festival Internacional de Cinema de Santarém, Rita Correia e Francisco Noras, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, apresentam as novidades, da edição deste ano.