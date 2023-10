Disco, "Os Gonnies" e Stallone inspiraram Greta Gerwig no filme "Barbie"

A produção da Warner Bros. ultrapassou 1,3 mil milhões de euros na bilheteira global e originou um salto de 16% nas receitas da Mattel, que vende a boneca Barbie e divulgou resultados na semana passada.

"Sempre quis que a música pop estivesse na linha da frente do filme", afirmou Greta Gerwig, admitindo que este "é um filme estranho" que se tornou num sucesso de bilheteira.

A realizadora falava ao lado do compositor Mark Ronson e da cantora Dua Lipa num evento da Society of Composers and Lyricists (SCL; Sociedade de Compositores e Letristas, em português) em Los Angeles, numa altura em que decorrem as campanhas para as nomeações da temporada de prémios.

A cineasta falou do que inspirou o estilo do filme e as músicas que se tornaram instrumentos narrativos sem transformar a produção num musical.

"Houve muitos filmes em que pensei e queria captar o espírito de como usaram a música, além dos musicais dos anos 50", afirmou Greta Gerwig. "Filmes orientados pela música e, é claro, o meu amor pelo som disco", continuou, mencionando "Xanadu", "Grease", "Saturday Night Fever" e os Bee Gees.

Gerwig considerou que Dua Lipa encarna o som disco moderno melhor que ninguém e a cantora escreveu a música central do filme, "Dance the Night", com Mark Ronson e Caroline Ailin, colaboradora de longa data que também esteve no evento.

"A canção é sobre mover-nos com graça, otimismo e força independentemente do que se estiver a passar na nossa vida", disse Dua Lipa. "Sermos capazes de abraçar as imperfeições é a beleza em todos nós e era o que queríamos transmitir nesta canção".

Gerwig também disse que a canção interpretada pelo ator Ryan Gosling, "I`m Just Ken", é tanto cómica como trágica e que parte da inspiração para o personagem veio de Sylvester Stallone, que nos anos oitenta usava casacos opulentos de pelo de visão-americano.

"Ken não é mais que um homem em busca de adornos", apontou Gerwig.

O facto de a canção da Barbie ser ritmada e forte e a canção do Ken ser uma balada sentimental foi propositado, explicou Mark Ronson, para subverter as expectativas associadas ao feminino e masculino.

Sons de sintetizadores Yamaha dos anos 80, filmes como "Os Gonnies", "Caça-fantasmas" e "Good Will Hunting" também ajudaram os criativos a encontrarem o som do filme.

"Queria que fosse o mais aproximado possível de um musical", contou Greta Gerwig. "Queria que as vozes fossem grandes".

Com a greve do sindicato dos atores SAG-Aftra, que decorre desde 14 de julho, os atores dos filmes mais cotados do ano não podem dar entrevistas nem fazer qualquer promoção aos seus papéis. Hollywood está em paralisação quase total em plena temporada pré-nomeações, para as quais "Barbie" é considerado um dos grandes favoritos.