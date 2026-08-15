Disney vai lançar minissérie "Oswald" com coelho que precedeu o Rato Mickey

"Estou aqui para anunciar um projeto muito pessoal sobre um personagem de que muita gente nunca ouviu falar", disse o realizador e produtor executivo Jon Favreau em Anaheim, sul da Califórnia, durante o Disney Entertainment Showcase inserido no evento anual D23.

"É um personagem que Walt Disney criou em 1927, antes do Rato Mickey", continuou o responsável, explicando que a empresa só recuperou os direitos há alguns anos. "O Oswald e a sua história sempre me intrigaram", indicou Favreau.

A animação é feita em 2D e por isso a Disney foi buscar antigos animadores conhecedores da técnica, além de uma nova geração de artistas que dominam este tipo de desenho.

"Tem sido um projeto de sonho", revelou Favreau.

O anúncio foi um dos mais aplaudidos da noite no Honda Center, com mais de 12 mil fãs da Disney a assistir às novidades e imagens inéditas apresentadas.

A empresa anunciou também que já está em produção "Zootrópolis 3", uma novidade que chega no encalço do sucesso da sequela de 2025, e que o título do muito aguardado filme dos Simpsons será "The New Simpsons Movie" (O novo filme dos Simpsons).

Dos estúdios da Pixar, o diretor criativo Pete Docter revelou um novo filme original, "Ghost Market", que sai em março de 2028. A longa-metragem marca uma investida da Pixar no mundo sobrenatural, com fantasmas e sobressaltos, e terá como protagonista o adolescente Kyle.

Mas ainda antes disso vai para os cinemas o original "Gatto", que segue um gato preto em Veneza envolvido com a máfia felina e é realizado pelo italiano Enrico Casarosa, o mesmo realizador do título de 2021 "Luca".

O filme vai estrear-se em março de 2027. Já "Os Incríveis 3" chega ao grande ecrã a 16 de junho de 2028 e "Coco 2" está na calha para o final de novembro de 2029.

"Que ano para celebrar o 40.º aniversário da Pixar", referiu Pete Docter, que foi um dos primeiros funcionários dos icónicos estúdios de animação.

Outra novidade da noite foi o anúncio de que o videojogo "Kingdom Hearts" vai ser adaptado para uma série anime, que será distribuída no Disney+ e no Canal Disney.

As apresentações fizeram parte da convenção D23, o maior evento para fãs da Disney que acontece a cada dois anos.

A edição 2026 decorre até domingo no Centro de Convenções de Anaheim.