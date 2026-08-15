Disney vai lançar minissérie "Oswald" com coelho que precedeu o Rato Mickey
Os estúdios de animação Disney anunciaram este sábado o lançamento de uma minissérie centrada no coelho Oswald, que precedeu a criação do Mickey e cujos direitos Walt Disney perderá em 1928, com estreia marcada para fevereiro de 2027.
"Estou aqui para anunciar um projeto muito pessoal sobre um personagem de que muita gente nunca ouviu falar", disse o realizador e produtor executivo Jon Favreau em Anaheim, sul da Califórnia, durante o Disney Entertainment Showcase inserido no evento anual D23.
"É um personagem que Walt Disney criou em 1927, antes do Rato Mickey", continuou o responsável, explicando que a empresa só recuperou os direitos há alguns anos. "O Oswald e a sua história sempre me intrigaram", indicou Favreau.
A animação é feita em 2D e por isso a Disney foi buscar antigos animadores conhecedores da técnica, além de uma nova geração de artistas que dominam este tipo de desenho.
"Tem sido um projeto de sonho", revelou Favreau.
O anúncio foi um dos mais aplaudidos da noite no Honda Center, com mais de 12 mil fãs da Disney a assistir às novidades e imagens inéditas apresentadas.
A empresa anunciou também que já está em produção "Zootrópolis 3", uma novidade que chega no encalço do sucesso da sequela de 2025, e que o título do muito aguardado filme dos Simpsons será "The New Simpsons Movie" (O novo filme dos Simpsons).
Dos estúdios da Pixar, o diretor criativo Pete Docter revelou um novo filme original, "Ghost Market", que sai em março de 2028. A longa-metragem marca uma investida da Pixar no mundo sobrenatural, com fantasmas e sobressaltos, e terá como protagonista o adolescente Kyle.
Mas ainda antes disso vai para os cinemas o original "Gatto", que segue um gato preto em Veneza envolvido com a máfia felina e é realizado pelo italiano Enrico Casarosa, o mesmo realizador do título de 2021 "Luca".
O filme vai estrear-se em março de 2027. Já "Os Incríveis 3" chega ao grande ecrã a 16 de junho de 2028 e "Coco 2" está na calha para o final de novembro de 2029.
"Que ano para celebrar o 40.º aniversário da Pixar", referiu Pete Docter, que foi um dos primeiros funcionários dos icónicos estúdios de animação.
Outra novidade da noite foi o anúncio de que o videojogo "Kingdom Hearts" vai ser adaptado para uma série anime, que será distribuída no Disney+ e no Canal Disney.
As apresentações fizeram parte da convenção D23, o maior evento para fãs da Disney que acontece a cada dois anos.
A edição 2026 decorre até domingo no Centro de Convenções de Anaheim.