Distribuidora lusa vai doar parte de receitas de filme de Mahdi Fleifel

"A uma terra desconhecida", sobre dois refugiados palestinianos que tentam sair de Atenas, tem estreia comercial nos cinemas portugueses no dia 24 e a distribuidora portuguesa quer doar 20% das receitas a um projeto educativo da associação Seeds of Hope para crianças em Gaza.

"Associamo-nos assim à ajuda humanitária que o povo palestiniano em Gaza necessita cada vez mais, a cada dia que passa", refere a distribuidora.

Filho de refugiados palestinianos que cresceu na Dinamarca, Mahdi Fleifel quis fazer um filme também de palestinianos no exílio, mas com os ingredientes de Hollywood dos anos 1970, tendo rodado esta ficção na Grécia.

"A Uma Terra Desconhecida" esteve no festival de cinema Curtas de Vila do Conde, onde Mahdi Fleifel foi um dos realizadores em destaque, e terá estreia comercial em Lisboa, Porto, Almada, Coimbra, Maia, Ovar e Funchal.

Mahdi Fleifel, que em 2010 fundou a produtora Nakba FilmWorks, em Londres, assinou a premiada primeira longa-metragem documental em 2012, com "A world not ours", estreada no Festival de Cinema de Toronto (Canadá).

Em 2016, Fleifel ganhou um Urso de Prata por "A Man Returned", no Festival de Cinema de Berlim. O seu seguinte filme, "A Drowning Man", foi selecionado para a competição oficial do Festival de Cannes e esteve nomeado para os BAFTA, no Reino Unido.

"A Uma Terra Desconhecida" chega aos cinemas portugueses depois de ter sido exibido e premiado em mais de duas dezenas de festivais.

"A Palestina é um mosaico de muitas histórias e muitas situações. Essencialmente somos um povo no exílio. A minha experiência foi focar-me no que está perto de mim e o que está perto de mim é o exílio. Sou grato por não ter vivido sob a ocupação israelita e por nunca ter sido humilhado diariamente nos postos de controlo israelitas; não tenho essa experiência. Mas sei o que significa viver no exílio, ser apátrida, não pertencer a lugar nenhum", contou o realizador, citado no dossier de imprensa sobre o filme.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas a 07 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 58 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, nos últimos 21 meses de guerra, mais de 17.000 crianças foram mortas e 33.000 feridas no enclave palestiniano. Uma média de 28 crianças mortas por dia.