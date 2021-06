Do Metoposaurus ao aspirante a Geoparque Algarvensis

"Num dia de calor intenso, alguns anos atrás, eu estava com dois colegas, um americano e um inglês, e descobrimos aquela jazida fabulosa", explica o paleontólogo Otávio Mateus, em entrevista à RTP, acrescentado que têml. Corresponde a uma camada geológica que está cheia de ossos de animais.O predador, que como já referimos faz lembrar uma salamandra gigante, podia chegar aos dois metros de comprimento. Já se conheciam Metoposaurus em Marrocos, França, Alemanha e Polónia, mas os crânios encontrados perto de Salir têm características diferentes.

São alguns dos pormenores diferentes dos Metoposaurus conhecidos anteriormente.e da Península Ibérica. É o único testemunho que temos destas formações do Triásico (período geológico entre 252-201 milhões de anos) em Portugal" destaca Otávio Mateus.Esta descoberta revelou-se importante para compreender a geologia daquela região do Algarve. Marca uma das etapas da abertura do Atlântico numa altura em que todos os continentes estavam juntos num super continente chamado Pangeia.Há 220 milhões de anos, aquelena parte central do continente. Estas condições climáticas favoreceram a oxidação do ferro das rochas tornando-as na avermelhada Grés de Silves. Desde a separação continental que a plataforma correspondente à atual Europa tem migrado para norte.

sublinha o paleontólogo que também é professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.



"Eu acho que este vertebrado, este fóssil em particular, é um dos primeiros indícios dessa abertura do Atlântico, quando não havia mar. Aqueles lagos eram o indício onde os continentes iam rasgar" diz Otávio Mateus. Na época dos dinossauros, quando esse continente começou a separar-se, o chão foi deformando e o mar entrou terra a dentro. "Deixou milhões de toneladas de sal e atualmente esse sal está por baixo da cidade de Loulé, nas minas de sal-gema, por exemplo".



Este valor paleontológico de elevado interesse internacional foi apresentado à Câmara Municipal de Loulé pela mão do investigador e assim arrancou a ideia do projeto do Geoparque Algarvensis.

E o que é um Geoparque?



"Um geoparque é uma classificação atribuída pela UNESCO a um projeto de valorização, proteção, educação e desenvolvimento de uma determinada área que apresenta um valor geopatrimonial de reconhecido interesse internacional", esclarece Luis Azevedo Rodrigues, Paleontólogo e Diretor do Centro Ciência Viva de Lagos à RTP. Acrescenta, no entanto, que "é um processo longo desde a submissão de uma candidatura até a aprovação desse projeto de gestão e valorização territorial".



A candidatura está a ser apresentada por três municípios e tem como coordenadores técnicos Dália Paulo pelo concelho de Loulé, Paula Teixeira pelo município de Silves e Luís Pereira, pelo concelho de Albufeira. A direção científica está a cargo de Cristina Veiga Pires.





A intenção de estabelecer o Geoparque Algarvensis Loulé-Silves- Albufeira,. Atualmente, prepara-se a candidatura final que, segundo os responsáveis pela Coordenação do Projeto, será apresentada em 2023, mas para isso "o território já terá de estar a funcionar sob o modelo de Geoparque pelo menos durante um ano."Para ser reconhecido como Geoparque Mundial pelo Conselho Executivo da UNESCO, terá de se trabalhar em várias frentes. Para os coordenadores, o projetoTambém o património arqueológico pode contribuir para o sucesso desta candidatura, nomeadamente, os vestígios da escrita mais antiga da Península Ibérica, a chamada "Escrita do Sudoeste", ou as Antas do Ameixial e os diversos menires que se encontram na paisagem.



Planalto do Escarpão, Paderne, Albufeira | Vasco Célio

Importância de um Geoparque

Este projeto, que está totalmente localizado no barrocal e serra algarvia, pretende potenciar a valorização de recursos alternativos às praias e combater a sazonalidade, articulando a criação de roteiros patrimoniais associados a um turismo sustentado e que permitam a fixação de pessoas.



"Pretende-se criar uma maior coesão territorial e social, uma vez que aposta nos recursos endógenos potência a visita, a experiência e a estadia todo o ano. Por outro lado, pretende-se desenvolver novos nichos de emprego e de oferta uma vez que parte do território e da sua capacidade de atração" reforça a equipa coordenadora.



Sobre a importância de um Geoparque na região algarvia, Luis Azevedo Rodrigues explica à RTP que o património geológico da região apresenta enorme relevância e que "a importância é grande uma vez que o projeto apresentado, o Geoparque Algarvensis, procura proteger e valorizar uma parte do património geológico algarvio, e digo parte porque esta candidatura foi apresentada pelos Concelhos de Loulé, Silves e Albufeira, assentando por isso apenas no território destes concelhos." O investigador entende "que o Algarve deveria ter apresentado uma candidatura mais abrangente em termos territoriais".



Questionada sobre a razão de apenas três municípios estarem abrangidos pela candidatura, a coordenação do projeto esclarece que "foi uma opção que tem uma coerência territorial, de desenvolvimento e de geologia, uma vez que a parte da história da Terra que queremos contar fica completa com estes municípios". Acrescentam também que o "processo não está fechado, e pode vir a crescer com mais parcerias ao longo do tempo".

"Os Geoparques são para as pessoas e com as pessoas"

A coordenação tripartida explica que "as pessoas terão um papel fundamental especialmente no projeto de Geoturismo, promovendo a cultura, as tradições e os produtos locais e gastronomia". "Diríamos que o maior desafio será o envolvimento da população no projeto, pois é isso que a UNESCO mais valoriza, e nesse sentido a população local terá de ter muito bem assimilado o que se pretende".





Fonte Benémola, Loulé | Vasco Célio Este projeto, que está totalmente localizado, articulando a criação de roteiros patrimoniais associados a um turismo sustentado e que permitam a fixação de pessoas."Pretende-se criar uma maior coesão territorial e social, uma vez que aposta nos recursos endógenos potência a visita, a experiência e a estadiaPor outro lado, pretende-se desenvolver novos nichos de emprego e de oferta uma vez que parte do território e da sua capacidade de atração" reforça a equipa coordenadora.Sobre a importância de um Geoparque na região algarvia, Luis Azevedo Rodrigues explica à RTP que o património geológico da região apresenta enorme relevância e que "a importância é grande uma vez que o projeto apresentado, o Geoparque Algarvensis, procura proteger e valorizar uma parte do património geológico algarvio, e digo parte porque esta candidatura foi apresentada pelos Concelhos de Loulé, Silves e Albufeira, assentando por isso apenas no território destes concelhos." O investigador entendeQuestionada sobre a razão de apenas três municípios estarem abrangidos pela candidatura, a coordenação do projeto esclarece que "f. Acrescentam também que o "processo não está fechado, e pode vir a crescer com mais parcerias ao longo do tempo".A coordenação tripartida explica que "as pessoas terão um papel fundamental especialmente no projeto de Geoturismo, promovendo a cultura, as tradições e os produtos locais e gastronomia".



Portugal conta com vários geoparques mundiais. Entre estes estão a Estrela, Açores, Arouca, Naturtejo e Terras de Cavaleiros.



Em busca do reconhecimento internacional, e a par do aspirante Geoparque Algarvensis, avançam também nas mesmas condições os geoparques Oeste e Jurássico da Figueira da Foz.

Os coordenadores municipais e científicos responsáveis pelo projeto sublinham "a importância da diversidade geológica, sendo esta, suporte para os diversos habitats. Essa é uma das mensagens que o Geoparque transmite: a geodiversidade é em si o suporte da biodiversidade."Para além de se constituir a Associação Geoparque Algarvensis, entidade que irá gerir a candidatura e o território, as prioridades dos trabalhos centram-se na inventariação dos sítios de relevância geológica, na realização de atividades educativas e de sensibilização junto da população e escolas, na criação de percursos e de sinalética no território, na comunicação, na investigação e produção de conhecimento científico.O grupo Coordenador reforça a necessidade dee a renovação do Museu Municipal de Loulé". Este equipamento irá apresentar "duas grandes novidades, únicas a Sul do Tejo, uma seráe outra uma parte expositiva queEntre os 12 sítios geológicos que "irão integrar a candidatura e que permitem contar um dos pequenos capítulos da história da Terra desde há 350 milhões de anos" estão a Formação Geológica do Grés de Silves ou o Planalto do Escarpão em Paderne, no concelho de Albufeira. Alcançar os calcários jurássicos a mais de 400 m de altitude da Rocha da Pena, onde foi encontrado o Metoposaurus algarvensis, ou descer a 230 metros de profundidade à Mina de Sal-gema, em Loulé, são geosítios também referenciados.