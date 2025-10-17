Cultura
Doclisboa apresenta uma programação com mais de 200 filmes de 50 países
Foto: Margarida Vaz - Antena 1
A progamação da edição 23 do Doclisboa reúne mais de 200 filmes de 50 países, com a produção nacional presente com mais de 30 filmes. Um documentário sobre o Teatro da Cornucópia é um dos destaques da presença portuguesa.
Diretor Helder Beja apresenta o Doclisboa à jornalista da Antena 1 Margarida Vaz
Nas salas de cinema nacionais estrou o filme de ficção "Era Uma Vez em Gaza" dos cineastas palestinianos, os irmãos Trazan e Arab Nasser que no festival de cinema de Cannes receberam o prémio de Melhor Realização, por este filme.