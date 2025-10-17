Doclisboa apresenta uma programação com mais de 200 filmes de 50 países

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

A progamação da edição 23 do Doclisboa reúne mais de 200 filmes de 50 países, com a produção nacional presente com mais de 30 filmes. Um documentário sobre o Teatro da Cornucópia é um dos destaques da presença portuguesa.

"With Hasan in Gaza", do realizador palestiniano Kamal Aljafari, abre o DocLisboa, que fica indiferente ao que se está a passar na Faixa de Gaza. Culturgest, Cinema Ideal, Cinema São Jorge e Cinemateca Portuguesa, são os locais por onde vai passar o Doclisboa.

Diretor Helder Beja apresenta o Doclisboa à jornalista da Antena 1 Margarida Vaz

Nas salas de cinema nacionais estrou o filme de ficção "Era Uma Vez em Gaza" dos cineastas palestinianos, os irmãos Trazan e Arab Nasser que no festival de cinema de Cannes receberam o prémio de Melhor Realização, por este filme.
