Documentário celebra a vida do músico João Aguardela

O filme resulta de uma pesquisa de arquivos -- que inclui temas inéditos não editados - e recolha de testemunhos de pessoas que fizeram parte da vida de João Aguardela, o músico de Sitiados, Megafone e A Naifa, que morreu em 2009.

"Eu cresci a ouvir Sitiados, acompanhei os outros projetos do João e acho que devia mostrar quem é que foi. (...) Quando pensei neste filme tinha três objetivos: mostrar o trabalho de João Aguardela, celebrar a vida dele e que ele estivesse no documentário", afirmou Paulo Miguel Antunes à agência Lusa.

Segundo o realizador, que alimentava a ideia de fazer este filme há quase uma década, o mais importante para avançar com o projeto foi ter acesso aos arquivos de quem era próximo de Aguardela.

Para o documentário, que tem produção da Hot Chilli Films, de Diogo Varela Silva, o realizador pôde pesquisar material em vários arquivos, nomeadamente dos pais e de Sandra Baptista, acordeonista dos Sitiados e companheira do músico.

"A questão do arquivo era muito importante e a Sandra tinha muito arquivo que ajudou bastante a contar essa história", sublinhou o realizador, enumerando os cadernos de apontamentos, gravações áudio e vídeo, recortes de imprensa, fotografias e cartas.

No filme, Sandra Baptista diz que João Aguardela "era adicto" à música, alguém que começava o dia sempre a ouvir um álbum, que vivia para a música, que, num tempo de descoberta da Internet, fazia compilações e oferecia às pessoas.

"Eu sinto muita falta disso. Ele era o meu `dealer` da música, mostrava-me as músicas que eu gostava e que eu iria gostar", contou Sandra Baptista.

No filme aparecem músicos como Luís Varatojo, Jorge Buco, Mitó, Viviane, o jornalista Ricardo Alexandre e os radialistas Henrique Amaro e Nuno Calado, e são recuperadas várias imagens de telediscos, atuações ao vivo e momentos de estúdio.

São ainda relevantes os vídeos gravados por Sandra Baptista com João Aguardela, em testes e experiências de produção, assim como a inclusão de temas inéditos não editados, em que ambos trabalhavam com Rodrigo Dias e Samuel Palitos.

No filme entram três desses temas inéditos, em que os músicos "estavam em ensaios, só de instrumental. Quisemos aproveitar essas músicas para incluir no documentário", disse o realizador.

Feito o documentário, Paulo Miguel Antunes descreve João Aguardela como "uma pessoa incrível, um génio da música", que nunca chegou a conhecer.

"Tudo aquilo que ele fez há 20, 30 anos são coisas que estão agora a aparecer. Os Sitiados quando apareceram misturavam música tradicional com rock e punk, a introdução do acordeão e do adufe...", considerou o realizador.

João Aguardela, que morreu com 39 anos, a 18 de janeiro de 2009, liderou vários projetos inovadores da música portuguesa, acrescentando modernidade à música tradicional portuguesa.

No documentário, o jornalista Ricardo Alexandre -- que em 2011 escreveu uma biografia sobre Aguardela -- diz que ele foi alguém que "se preocupava com a memória", recordando que é dele a frase "a música portuguesa a gostar dela própria".

João Aguardela foi distinguido em 1994 com o Prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Autores. Na busca das raízes e da tradição musical portuguesa criou o projeto Megafone e fez parte de A Naifa, juntamente com Mitó e Luís Varatojo.

"Esta Vida de Marinheiro" - título que remete para um dos maiores sucessos dos Sitiados - estreia-se no sábado no festival Doclisboa e repete exibição na terça-feira, dia 20.

Ainda sem data de estreia nos cinemas, este é o terceiro documentário de Paulo Miguel Antunes, depois de "Um punk chamado Ribas" (2019), sobre o músico João Ribas, e "Já estou Farto!" (2021), sobre o músico João Pedro Almendra, ambos duas figura do punk português.