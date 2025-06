Documentário da RTP foi nomeado para os prémios Gabo

É uma das mais importantes distinções do jornalismo mundial. Trata-se do documentário "Os olhos da revolução", sobre cinco cineastas desconhecidos que mostraram ao mundo o 25 de Abril.

Entre eles, um operador de câmara da RTP, impedido de entrar nas instalações, que foi gravar a revolução nas ruas, uma equipa da televisão francesa, avisada antecipadamente do golpe militar, que começou a filmar a Revolução às primeiras horas da madrugada e ainda uma equipa da televisão espanhola, TVE, que chegou a Lisboa na tarde do dia 25 de abril.



O documentário nomeado para os prémios Gabo é autoria dos jornalistas Jacinto Godinho e Carlos Oliveira, com edição de Sara Cravina, e foi produzido para assinalar o aniversário dos 50 anos do 25 de Abril.



Os vencedores vão ser conhecidos, dia 26 de julho em Bogotá, na Colômbia.