Cultura
Documentário da RTP selecionado para prestigiado festival internacional de arqueologia
O documentário da RTP "Submersos no Índico", de Sofia Leite, foi selecionado para o Arkhaios Cultural Heritage and Archaeology Film Festival, nos Estados Unidos, dedicado ao cinema sobre arqueologia, história e património.
O documentário leva-nos até à costa da Ilha de Moçambique, onde as águas guardam vestígios de séculos de história marítima, desde embarcações pré-coloniais a um galeão português do século XVI. Entre os destroços está o L’Aurore, navio negreiro francês que naufragou em 1790 com mais de 300 escravizados a bordo.
Desde 2015, investigadores e mergulhadores exploram os restos do L’Aurore, num trabalho que procura estudar as rotas da escravatura e documentar episódios de resistência dos escravizados. A equipa do documentário acompanhou a investigação na Ilha de Moçambique e viajou até França, onde encontrou documentação inédita que ajuda a reconstruir a última viagem do navio e os acontecimentos que antecederam o naufrágio.
Num processo de seleção que envolveu especialistas em cinema, arqueologia e cultura, Submersos no Índico chegou à lista final de apenas 14 documentários em competição, ao lado de produções do Canadá, França, Reino Unido e Itália. A presença na competição oficial constitui, por si só, uma distinção para a RTP.
O documentário tem imagem de David Araújo, edição de vídeo de Sérgio Alexandre, sonoplastia de Isabel Matos e produção de Natacha Silva Frey.
Desde 2015, investigadores e mergulhadores exploram os restos do L’Aurore, num trabalho que procura estudar as rotas da escravatura e documentar episódios de resistência dos escravizados. A equipa do documentário acompanhou a investigação na Ilha de Moçambique e viajou até França, onde encontrou documentação inédita que ajuda a reconstruir a última viagem do navio e os acontecimentos que antecederam o naufrágio.
Num processo de seleção que envolveu especialistas em cinema, arqueologia e cultura, Submersos no Índico chegou à lista final de apenas 14 documentários em competição, ao lado de produções do Canadá, França, Reino Unido e Itália. A presença na competição oficial constitui, por si só, uma distinção para a RTP.
O documentário tem imagem de David Araújo, edição de vídeo de Sérgio Alexandre, sonoplastia de Isabel Matos e produção de Natacha Silva Frey.