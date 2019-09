Documentário de Broomfield sobre Leonard Cohen abre festival de cinema Porto/Post/Doc

Lusa18 Set, 2019, 14:22 | Cultura

Em comunicado, a associação organizadora do festival que começou no Porto em 2014 revela que o evento começa com a exibição de "Marianne & Leonard: Words Of Love", o "badalado documentário de Nick Broomfield sobre a relação de Leonard Cohen e uma das suas musas, Marianne", no Teatro Municipal do Porto - Rivoli.

Neste Porto/Post/Doc, que se realiza entre 23 de novembro e 1 de dezembro, vão ainda ter "estreia nacional" três dos mais recentes documentários de Mike Christie: "Hansa Studios: By The Wall 1976-90", sobre os anos dourados de um dos mais conhecidos estúdios de gravação da cidade de Berlim, "New Order: Decades" e "Suede: The Insatiable Ones", sobre as bandas homónimas.

Durante o festival, que também vai ter um foco especial sobre o realizador lituano Audrius Stonys, vai ainda ser exibido "Haut Les Filles", de François Armanet.

Este documentário, sobre as figuras femininas da música rock francesa, conta com a participação de Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy ou Vanessa Paradis.

Outras das propostas hoje anunciadas do festival são "Berlin Bouncer", de David Dietl, que faz "uma viagem pela cultura `clubbing` da cidade, através das histórias de três seguranças de algumas das mais famosas discotecas da capital alemã", e "Ryuichi Sakamoto: Coda", realizado por Stephen Nomura Schible, sobre o compositor japonês.

No programa Transmission, a "secção do festival dedicada a exibir documentários em torno da música e da cultura popular", vai passar, em português, o filme "Batida de Lisboa", de Rita Maia e Vasco Viana

Trata-se de um "documentário rodado nos subúrbios da capital e que procura dar a conhecer músicos e produtores de diferentes origens -- de Angola a São Tomé, de Cabo Verde à Guiné-Bissau --, bem como as suas batalhas identitárias".

"Realizados este ano, passam também pelo Porto Porto/Post/Doc `Um Punk Chamado Ribas`, de Paulo Miguel Antunes, e Punk`s Not Dread, de Tiago Afonso, ambos sobre duas das figuras mais carismáticas da cena punk portuguesa: João Ribas (Censurados, Tara Perdida) e Punkito", descreve a organização.

O Transmission passa este ano também por Braga, "com a apresentação de duas sessões no gnration: "Batida de Lisboa", a 27 de novembro, e "New Order: Decades", no dia seguinte.

O Porto/Post/Doc realiza-se em vários espaços da cidade do Porto, nomeadamente no Cinema Passos Manuel e no Planetário do Porto.

A edição deste ano conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), do Ministério da Cultura, e da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV - Vinho Verde), entre outros parceiros.