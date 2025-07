Documentário de Diogo Varela Silva "O Diabo do Entrudo" distinguido na Bulgária

"O Diabo do Entrudo", sobre a antiga tradição dos Caretos, no carnaval de Lazarim, em Lamego, traduz "a singularidade do olhar do realizador e a riqueza cultural" associada à celebração e "à enigmática figura do `diabo` que nela persiste", segundo a decisão do júri anunciada na noite de domingo.

O filme de Diogo Varela Silva fez parte da competição de documentários de média duração, no festival búlgaro, partilhando a menção honrosa com "Unspoken", do polaco Maciej Adamek. Nesta competição, o principal prémio foi para "Koka", também da Polónia, filme dirigido por Aliaksandr Tsymbaliuk.

O Rhodope International Documentary Film Festival (RIFE), que decorreu nos dias 10 a 13 de julho, em Smolyan, na Bulgária, atribuiu o prémio de Melhor Documentário Internacional de Longa Duração a "Landshaft", do realizador e encenador alemão Daniel Kötter.

Coproduzido pela Alemanha e a Arménia, o filme viaja pelo leste deste país do Cáucaso, do Lago Sevan até à mina de ouro de Sotk, ocupada pelo Azerbaijão desde 2020. O filme, segundo a sua sinopse, estabelece a "`psicogeografia` de uma paisagem geopoliticamente carregada", através dos habitantes, "humanos e não humanos".

A menção honrosa nesta categoria foi para "Mother Vera", produção britânica dirigida por Cécile Embleton e Alys Tomlinson.

O prémio de Melhor Documentário Internacional em curta-metragem foi para "Clear Sky", da Polónia, dirigido por Marcin Kundera.

Nesta categoria, as menções honrosas foram para "To the Embers", produção francesa dirigida por Morgane Ambre, e "Convention of Contracts", produção grega realizada por Stefanos Mondelos.

"O Diabo do Entrudo", de Diogo Varela Silva, foi estreado em outubro do ano passado no festival de cinema DocLisboa. Desde então foi premiado como melhor documentário em mostras de Roma e Milão, recebeu o prémio Prata (Silver) dos New York Movie Awards, e o prémio do público do Festival Internacional de Cinema de Santarém.