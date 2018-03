Documentário "Ícaro" dá à Netflix primeiro galardão por longa-metragem

Lusa05 Mar, 2018, 09:30 | Cultura

Em 2017, o documentário "Os Capacetes Brancos", também da Netflix, venceu o Óscar para melhor curta-metragem documental, tendo a empresa de 'streaming' já tido nomeações para melhor documentário nos cinco anos anteriores.

"Ícaro", de Bryan Fogel, foi comprado pela Netflix no festival de Sundance, no ano passado, e conta a história de "um ciclista norte-americano é envolvido num escândalo de 'doping', em que está implicado um cientista russo a quem Putin quer silenciar".

No discurso de aceitação do Óscar, Fogel dedicou o prémio ao médico Grigory Rodchenkov, fonte principal do documentário, que "transforma a sua história de uma experiência pessoal num 'thriller' geopolítico que envolve urina falsificada, mortes por explicar e o maior escândalo desportivo da história", segundo a sinopse existente no iMDB.

Fogel disse esperar que "Ícaro" seja uma chamada de alerta para a Rússia, mas que, além disso, sirva de aviso sobre "a importância de dizer a verdade, hoje mais do que nunca".

"Ícaro" tinha como adversários "Abacus: Small Enough to Jail", "Olhares, Lugares", de Agnès Varda, que, aos 89 anos, marca presença na cerimónia dos Óscares como a nomeada mais velha dos prémios, o sírio "Last Men in Aleppo" e "Strong Island".

Os Óscares da academia norte-americana decorrem ao longo da madrugada de hoje, tendo em "A forma da água", de Guillermo del Toro, o filme mais nomeado.