Documentário "O Labirinto da Saudade" nomeado para Melhor Filme Ibero-americano

Lisboa, 18 out 2019 (Lusa) -- O documentário "O Labirinto da Saudade", do realizador português Miguel Gonçalves Mendes, foi nomeado para Melhor Filme Ibero-Americano nos Prémios Macondo, categoria que se estreia este ano no evento da Academia Colombiana de Artes e Ciências Cinematográficas.

O documentário integra uma lista de 10 nomeados nesta categoria, estando a cerimónia de entrega dos prémios marcada para dia 9 de novembro, segundo avança a Academia Portuguesa de Cinema, em comunicado hoje divulgado.

A obra de Miguel Gonçalves Mendes irá competir com os filmes "Campeones", de Javier Fresser (Espanha), "Roma", de Alfonso Cuarón (México), "Rojo", de Benjamín Naishtat (Argentina), "Averno", de Marcos Loayza (Bolívia), "Sueño Florianópolis", de Ana Katz (Brasil), "Cenizas", de Juan Sebastián Jácome (Equador), "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguai), "El Silencio Del Viento", de Álvaro Aponte-Centeno (Porto Rico), e "La Familia", de Gustavo Rondón Córdova (Venezuela).

"O Labirinto da Saudade" é uma adaptação da obra homónima de Eduardo Lourenço que se estreou em maio de 2018, tendo vencido, este ano, o Prémio Sophia na categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem.

O documentário é narrado e protagonizado pelo próprio Eduardo Lourenço, e "percorre os corredores da sua memória e da história de Portugal", como escreve a Academia Portuguesa de Cinema.

"Pelo caminho, cruza-se com fantasmas do nosso passado e amigos do seu presente - figuras marcantes da cultura lusófona como Álvaro Siza Vieira, José Carlos Vasconcelos, Diogo Dória, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge, Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier, que assumem o papel de interlocutores e condutores das reflexões escritas no livro", explica.

Os Prémios Macondo, concedidos anualmente desde 2010 pela academia de cinema da Colômbia, acontecem este ano e, pela primeira vez, na cidade de Medellín, na Colômbia.