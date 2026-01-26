Cultura
Documentário "Orwell 2+2=5" revisita a vida e obra do escritor inglês George Orwell
Distopia que George Orwell imaginou na obra "1984" parece estar cada vez mais próxima da realidade, diz o realizador Raoul Peck. O documentário "Orwell 2+2=5" revisita a vida e obra do escritor inglês George Orwell autor do livro "1984".
O cineasta do Haiti, Raoul Peck realizou o filme numa época em que a distopia que o escritor inglês imaginou no livro "1984" está cada vez mais próxima da realidade.
No filme "Orwell 2+2=5", o realizador Raoul Peck parte de um momento importante da vida de Orwell, em 1949, quando o escritor inglês finaliza o livro "1984".
Ter acesso à obra completa do escritor permitiu perceber ao cineasta Raoul Peck que o que Orwell escreveu não é ficção científica. O documentário reúne imagens de momentos marcantes no mundo antecipados por George Orwell.
O cineasta natural do Haiti, Raoul Peck, considera que o mundo atravessa momentos perigosos, é necessário defender a democracia. Raoul Peck aproveita para referir as eleições presidências, em Portugal e salientar a importância de se realizarem eleições livres.
São declarações do realizador Raoul Peck, em entrevista à jornalista da Antena 1 Margarida Vaz, durante o Rendez-Vous do cinema francês, em Paris.