Dois autores e uma associação portuguesa candidatos a prémio sueco ALMA
A escritora Margarida Fonseca Santos, o autor e ilustrador António Jorge Gonçalves e a associação artística Andante estão nomeados para o prémio literário sueco Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2027, anunciou hoje a organização.
O Conselho Sueco das Artes divulgou na página oficial a lista de 277 autores, ilustradores, personalidades e entidades promotoras do livro e da leitura, oriundos de 74 países e territórios, candidatos a um prémio literário no valor de cinco milhões de coroas suecas, ou seja, cerca de 448 mil euros.
Entre os três candidatos portugueses, regista-se a estreia da escritora Margarida Fonseca Santos numa nomeação a este prémio literário.
Escritora e docente, formadora em pedagogia, escrita criativa e treino mental, Margarida Fonseca Santos tem cerca de uma centena de livros publicados, para adultos e crianças, nomeadamente a coleção de romance juvenil "A escolha é minha".
Este ano publicou o romance "A Chave", que lhe valeu o prémio literário João Gaspar Simões 2025.
António Jorge Gonçalves trabalha o desenho em várias dimensões, como ilustrador, cartoonista, editor, designer, numa prática artística já premiada, nomeadamente com o recente Prémio Nacional de Banda Desenhada, atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
Criada e dinamizada há mais de duas décadas por Cristina Paiva e Fernando Ladeira, a Andante promove espetáculos e oficinas de leitura "em bibliotecas públicas e escolares, nas creches e escolas, nos teatros e feiras do livro, nas prisões, nos encontros literários e de forma continuada com as comunidades", como se lê na página oficial da associação.
O Conselho Sueco das Artes anunciará o premiado do Astrid Lindgren Memorial Award a 06 de abril de 2027.
Entre os nomeados anunciados hoje figuram ainda a escritora cabo-verdiana Zaida Sanches e os brasileiros Roger Mello e Daniel Munduruku.
A extensa lista de candidatos conta igualmente com, entre outros, o autor japonês de manga Eiichiro Oda, o escritor norte-americano e embaixador da leitura Jason Reynolds, a autora britânica Julia Donaldson e o projeto norte-americano Dolly Parton`s Imagination Library.
Este ano, o prémio Astrid Lindgren Memorial Award foi atribuído ao escritor e ilustrador canadiano Jon Klassen.