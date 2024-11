Foto: Brandon Bell/Pool via Reuters

Pretendia assistir ao momento em que o propulsor voltaria à torre de lançamento e seria agarrado pelos braços mecânicos. Mas a Space EX decidiu não recuperá-lo e caiu no mar.

Este foi o sexto teste do maior foguetão espacial alguma vez construído. Foi lançado da base da empresa no Texas.



Caso as certificações da NASA sejam alcançadas, a Starship fará parte da missão Artemis III prevista para 2026. É a data do regresso humano à Lua.