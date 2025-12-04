Duas curtas-metragens portuguesas em competição no festival Clermont-Ferrand

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, num comunicado hoje divulgado, "Cão Sozinho" e "Porque hoje é sábado" foram selecionados para a Competição Internacional, cuja programação completa é divulgada ao longo deste mês, segundo informação disponível no `site` oficial do festival.

"Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, parte da "história real de um cão deixado ao abandono na sua própria casa, no tempo em que o meu avô começou a experienciar a sua viuvez e eu regressava de Londres, lugar onde me senti mais sozinha que nunca", cita a sinopse.

Produzido pela cooperativa de cinema de animação BAP Animation Studios em coprodução com França, "Cão Sozinho" venceu em novembro o Grande Prémio Cinanima do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, "Cão Sozinho" é o terceiro filme de Marta Reis Andrade (1991), formada em Lisboa, Paris e Londres, onde também trabalhou. Atualmente faz parte do BAP Animation Studios, como animadora e realizadora.

"Porque hoje é sábado", de Alice Eça Guimarães, é protagonizado por uma mulher que procura ter tempo num sábado, supostamente dia de descanso, mas que acaba por ser ocupado com o trabalho invisível.

"O trabalho invisível é a gestão de todas as tarefas que permite a uma família funcionar: planear idas ao médico, refeições, horas de trabalhos de casa... tarefas que se adicionam ao trabalho doméstico gratuito, cuja responsabilidade recai geralmente nas mulheres", explica a realizadora em nota de intenções.

Produzido pelo Animais AVPL - Estúdio de Cinema de Animação, "Porque hoje é sábado" tem coprodução com Espanha e França.

A Agência da Curta-Metragem lembra que, "entre os diversos prémios e menções especiais obtidos ao longo do percurso, ambos os filmes arrecadaram em novembro distinções internacionais que lhes garantem a qualificação para a pré-seleção dos candidatos aos Óscares 2026 na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação".

O 48.º Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand acontece entre 30 de janeiro e 07 de fevereiro, na cidade francesa que lhe dá nome.