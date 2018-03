Dulce Oliveira estuda o clima do passado e o futuro

O prémio é entregue a jovens cientistas com projetos originais de pós-doutoramento nas áreas das ciências da saúde e do ambiente.



As investigadoras recebem um prémio em dinheiro de 15 mil euros que vai diretamente para as investigações.



Este ano a comissão nacional da UNESCO e a Fundação para a Ciência e Tecnologia distinguiram investigações nas áreas da regeneração dos tecidos ósseos, do estudo da vida do parasita da malária, das bactérias e no caso da investigadora Dulce Oliveira no estudo do clima de há milhões de anos.



A jornalista Rita Fernandes foi conhecer o trabalho da investigadora do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Dulce Oliveira.