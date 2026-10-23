Cultura
Durante três dias Lisboa recebe o Diving Talks
Até domingo, Lisboa transforma-se na capital do mundo subaquático. A Cordoaria Nacional recebe mais uma vez o maior encontro e congresso internacional dedicado ao mergulho em Portugal, o Diving Talks.
É um espaço de debate e partilha de histórias sobre o fundo do mar. A exposição de fotografias é uma das principais atrações refere Arlindo Serrão da direção do Diving Talks. Diving Talks decorre entre 23 e 25 de outubro na Cordoaria Nacional, em Lisboa.