"E se a Mónica". Entre teatro e dança leva legado de Mónica Lapa às novas gerações





E Marta Lapa não foge da emoção: “É um lugar muito particular este espetáculo porque é a Mónica e a Mónica foi um dos grandes amores da minha vida, que morreu com 35 anos, quase 36. A minha irmã”.





Produzido pela estrutura Escola de Mulheres, “E se a Mónica” cruza teatro e dança levando o seu legado às novas gerações.



A encenadora e irmã Marta Lapa desafiou o dramaturgo Miguel Castro Caldas para um projeto e deu-lhe um ponto de partida: o que teria acontecido se a Mónica não tivesse morrido?Marta Lapa sentiu a necessidade também de mostrar às novas gerações a importância da irmã e a marca que deixou nas artes performativas: “Não se contando a história da Mónica, lançamos a Mónica e pegámos nalguns dados biográficos, evidentemente”.