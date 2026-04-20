Ecologia, diversidade e democracia no novo livro-disco do projeto Mão Verde hoje editado

"Mão Verde III" é o novo capítulo do projeto que junta a `rapper` Capicua e os músicos Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho. Neste volume, junta-se à banda o ilustrador Bernardo Carvalho.

O novo álbum é composto por 12 faixas (dez canções e dois poemas), que abordam temas como a ecologia, a natureza e questões sociais: desigualdades, importância da democracia, diversidade e solidariedade humana, de acordo com informação disponível no texto de apresentação do livro-disco.

"Para assinalar a edição e em semana de celebrar o 25 de Abril, destaca-se o tema `Vira do Reviralho`, com um vídeo feito por Macedo&Cannatà e a dupla de videastas Juno (com base nas ilustrações de Bernardo Carvalho). Esta canção é uma espécie de `antes e depois` da nossa democracia e serve de lembrete do quanto devemos em liberdade e desenvolvimento à Revolução dos Cravos", refere o agenciamento do projeto, num comunicado hoje divulgado.

"Mão Verde III" pode ser ouvido nas plataformas digitais e adquirido em livrarias ou através do `site` oficial do projeto.

Iniciado por Capicua e Pedro Geraldes, o projeto começou por ser um espetáculo para crianças encomendado pelo Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, estreado em 2015 e que resultou na edição em álbum no ano seguinte.

Entretanto juntaram-se ao projeto Francisca Cortesão e António Serginho e, em 2022, foi editado "Mão Verde II".

O primeiro livro-disco contou com ilustrações Maria Herreros e o segundo de Mantraste.