Ecologia, diversidade e democracia no novo livro-disco do projeto Mão Verde hoje editado
A ecologia, a diversidade e a importância da democracia são alguns dos temas abordados no novo livro-disco do projeto de poesia, música e ilustração Mão Verde, dedicado aos mais novos, disponível desde hoje para ser lido e ouvido.
"Mão Verde III" é o novo capítulo do projeto que junta a `rapper` Capicua e os músicos Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho. Neste volume, junta-se à banda o ilustrador Bernardo Carvalho.
O novo álbum é composto por 12 faixas (dez canções e dois poemas), que abordam temas como a ecologia, a natureza e questões sociais: desigualdades, importância da democracia, diversidade e solidariedade humana, de acordo com informação disponível no texto de apresentação do livro-disco.
"Para assinalar a edição e em semana de celebrar o 25 de Abril, destaca-se o tema `Vira do Reviralho`, com um vídeo feito por Macedo&Cannatà e a dupla de videastas Juno (com base nas ilustrações de Bernardo Carvalho). Esta canção é uma espécie de `antes e depois` da nossa democracia e serve de lembrete do quanto devemos em liberdade e desenvolvimento à Revolução dos Cravos", refere o agenciamento do projeto, num comunicado hoje divulgado.
"Mão Verde III" pode ser ouvido nas plataformas digitais e adquirido em livrarias ou através do `site` oficial do projeto.
Iniciado por Capicua e Pedro Geraldes, o projeto começou por ser um espetáculo para crianças encomendado pelo Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, estreado em 2015 e que resultou na edição em álbum no ano seguinte.
Entretanto juntaram-se ao projeto Francisca Cortesão e António Serginho e, em 2022, foi editado "Mão Verde II".
O primeiro livro-disco contou com ilustrações Maria Herreros e o segundo de Mantraste.