Ecomuseu da ilha do Corvo assinala 140 anos do nascimento do primeiro editor de Pablo Neruda

O 140.º aniversário de Carlos Jorge Nascimento será assinalado pelas 15:30 locais (16:30 em Lisboa), na Casa do Tempo, na ilha do Corvo, com uma mostra bibliográfica e com a exibição do filme "O Livreiro de Santiago", com entrada livre.

Manuel Carlos Jorge Nascimento nasceu na ilha do Corvo, em 18 de abril de 1885, e morreu em Santiago do Chile, em 1966.

"Aos 20 anos partiu, primeiro para os Estados Unidos da América e daí para o Chile, para se encontrar com o seu tio João do Nascimento, de quem herdou a Livraria Nascimento. No Chile tornou-se editor e amigo do grande poeta Pablo Neruda, prémio Nobel da Literatura em 1971", assinala o Ecomuseu do Corvo, numa nota divulgada sobre o evento.

Acrescenta que Carlos Jorge Nascimento, que foi apelidado por Isidoro Vásquez da Acuña como "coarquiteto das letras chilenas", editou outros nomes conhecidos, como o de Gabriela Mistral, também ela laureada, em 1945, com o Prémio Nobel da Literatura.

A Editorial Nascimento encerrou as portas em 1986, "tendo recentemente sido reaberta por Pablo George-Nascimento, seu bisneto", é ainda referido.

Segundo o Ecomuseu do Corvo, o editor corvino visitou a sua terra natal, a ilha mais pequena dos Açores, em 1948.

Existe um roteiro cultural dedicado a Manuel Carlos Jorge do Nascimento, que foi produzido e coordenado em 2016 pela Direção Regional da Cultura dos Açores.

"Este roteiro, dedicado ao corvino Manuel Carlos Jorge do Nascimento, terá uma apresentação inversa da dos roteiros culturais dos Açores até agora publicados. O texto `corrido` fará uma descrição histórica da ilha do Corvo, de modo a que o leitor possa enquadrar, numa perspetiva mais real, aquilo que foi a vida de Manuel Carlos e o modo como chegou a ser quem foi", lê-se no documento disponibilizado na Internet.

O roteiro inclui vários locais da ilha do Corvo, como a casa onde o editor nasceu e viveu até 1905, altura em que partiu para o Chile.

O imóvel, que se localiza no Largo da Cancela, é descrito da seguinte forma: "É uma casa tradicional corvina de dois pisos. No rés-do-chão, ficavam as lojas para arrumação e a cozinha. No piso superior, que foi construído nos inícios do século XX, por iniciativa de um irmão de Manuel Carlos, o padre Francisco Lourenço Jorge, ficavam os quartos e a sala".