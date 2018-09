Ed Sheeran marca segunda data em Lisboa em 2019

Lusa27 Set, 2018, 18:29 | Cultura

Os cerca de 60 mil bilhetes para o concerto de 01 de junho foram postos à venda hoje de manhã e esgotaram em menos de oito horas, levando o músico e a promotora Everything is New a marcarem uma segunda data, para 02 de junho.

Os bilhetes para esta segunda data serão colocados à venda na sexta-feira a partir das 09:00, apenas nos pontos de venda oficiais.

A promotora recorda que "todos os bilhetes adquiridos serão nominativos com a denominação do comprador", para evitar revenda de bilhetes a preços inflacionados.

"É obrigatório mostrar comprovativo de compra, assim como um documento de identificação, com fotografia, à entrada do Estádio. No caso do comprador não ser um dos espetadores deverá solicitar no ato da compra a impressão do nome a quem se destina", reforçou a promotora.

Este será um regresso de Ed Sheeran a Portugal, agora enquanto estrela internacional de sucesso, depois de se ter estreado em 2014, então com 23 anos, no festival Rock in Rio Lisboa.

Para o Estádio da Luz, casa do clube desportivo Sport Lisboa e Benfica, esta será uma estreia enquanto palco de um artista internacional, referiu a promotora à agência Lusa.

Em 2017, Ed Sheeran foi o artista que mais discos vendeu em todo o mundo, com o terceiro álbum, "Divide", segundo contas da Federação Internaiconal de Indústria Discográfica, que congrega representantes da indústria discográfica de vários países.

Editado em março de 2017 e distinguido com um Grammy de melhor álbum pop vocal, "Divide" inclui temas como "Shape of You" - o mais tocado na plataforma Spotify em 2017 -, "Castle on the hill", "Galway girl" e "Perfect".