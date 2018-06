Ed Sheeran processado em 100 milhões de dólares por plágio

RTP29 Jun, 2018, 12:17 | Cultura

É a segunda vez que a música de Ed Sheeran, “Thinking Out Loud”, enfrenta processos legais devido a plágio. Desta vez, de acordo com a BBC, o processo foi levantado pela Structured Asset Sales, que detém um terço dos direitos da música de Marvin Gaye.



A empresa de David Pullman defende que a música de Sheeran copia “a melodia, ritmos, harmonias, bateria, linhas de baixo, coro, tempo, síncope e repetições” da “Let's Get It On”.









Marvin Gaye escreveu esta música com Edward Townsend, que morreu em 2003.





Já em 2016, os herdeiros de Townsend tinham processado Ed Sheeran pelas semelhanças entre as duas músicas.



A nova acusação constituiu agora, também como arguidos do processo, a Sony/ATV Music Publishing, a Atlantic Records e Amy Wadge, co-autora de “Thinking Out Loud”.