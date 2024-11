"Edgar". Uma banda desenhada sobre herói desconhecido do 25 de Abril

''Edgar'' é um livro do ilustrador francês Mathieu Sapin. A banda desenhada conta a história verdadeira de Edgar, um revolucionário que se opôs à ditadura e teve de sair de Portugal para fugir à PIDE, o protagonista é o sogro português do ilustrador.Foi o próprio Edgar que sugeriu ao genro que contasse a sua história, em banda desenhada. O livro em português foi lançado no ano em que se assinalam os 50 anos da revolução do 25 de Abril de 1974.Durante o festival Amadora BD, foi possível ver uma exposição com uma seleção de tiras de banda desenhada do livro "Edgar'', organizada por Rui Alves de Sousa.

Mathieu Sapin e Edgar, o próprio, apresentaram o livro à Antena 1.