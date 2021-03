Editora de Coimbra vai lançar álbum de tributo aos Tédio Boys

O álbum "Coverbilly Psychosis - A Tribute to Tédio Boys" vai contar com versões das bandas Dirty Coal Train, D3O, Birds Are Indie, A Jigsaw, Subway Riders, Flying Cages e Ghost Hunt, entre outros, anunciou hoje a editora.

Para antecipar o álbum, que deverá ser editado este ano, a Lux Records lançou um `single` de vinil com a versão dos Act-Ups de "Baldie (The Bulldog)", do segundo álbum dos Tédio Boys, "Outer Space Shit!!!", e um tema dos Dirty Coal Train que junta duas faixas do disco de estreia da banda de Coimbra, "Porkabilly Psychosis!!!", de 1994.

O projeto reúne `dois amores` do responsável da Lux Records, Rui Ferreira: versões de canções (o editor tem um programa na Rádio Universidade de Coimbra dedicado a versões, intitulado "Cover de Bruxelas") e os Tédio Boys.

"Já editei os Tédio Boys e quase todos os projetos ou derivações que surgiram dos Tédio Boys", salientou.

Tal como o `single` que agora sai, também o álbum terá capa desenhada por Toni Fortuna, que foi vocalista dos Tédio Boys, participando ainda com uma versão com a sua banda D3O.

O antigo baterista da banda Carlos Mendes (`Kaló`) participa na versão dos Dirty Coal Train, e o guitarrista Victor Torpedo no tema interpretado por Tracy Vandal, havendo ainda a hipótese de o músico Paulo Furtado também participar, contou Rui Ferreira.

Segundo o responsável da Lux Records, as duas músicas agora editadas no `single` foram gravadas antes do primeiro confinamento.

A maioria das restantes canções já estão pensadas e preparadas, estando previsto que as bandas voltem para o estúdio da Blue House, em Coimbra, brevemente.

O disco irá sair em CD e em vinil, contando com versões de todos os álbuns dos Tédio Boys, inclusive o "Pussy Nest", trabalho que não teve edição física.

Os Tédio Boys eram inicialmente formados por Paulo Furtado, Toni Fortuna, Victor Torpedo, Sérgio Cardoso, Nito e André Ribeiro. Posteriormente, também participaram na banda Kaló e Pedro Chau.

A banda de Coimbra contou com várias digressões nos Estados Unidos, onde editaram pela Elevator Music, após a estreia, em 1994.

Vários dos seus elementos acabaram por criar outros projetos, como os Blood Safari, Twist Connection, Wraygunn, D30 e os The Parkinsons.