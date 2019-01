EDP atribui 2,8 ME para obras de restauro do Museu do Ipiranga em São Paulo

Lusa25 Jan, 2019, 18:10 | Cultura

Em comunicado, a EDP realçou que "é o primeiro contrato a ser fechado com a Universidade de São Paulo, a instituição que gere o Museu do Ipiranga", tendo a obra a "duração prevista de 30 meses com a reinauguração prevista para 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil".

Na quinta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Doria, havia anunciado no Twitter que a parceria com a EDP foi firmada no âmbito do Fórum Económico Mundial de Davos, recordando que a EDP "já patrocina a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa e, com mais este apoio, fará uma grande contribuição com a preservação da história do Brasil".

Fechado desde 2013 devido a problemas na estrutura do edifício, o Museu do Ipiranga tem por nome oficial "Museu Paulista da Universidade de São Paulo" e é uma "instituição científica, cultural e educacional com atuação no campo da História e cujas atividades têm, como referência permanente, um acervo", segundo o `site` da instituição.

De acordo com a página do museu, o seu acervo tem "mais de 450.000 unidades, entre objetos, iconografia e documentação arquivística, do seiscentismo até meados do século XX, eixo para a compreensão da sociedade brasileira, a partir do estudo de aspetos materiais da cultura, com especial concentração na História de São Paulo".

A obra mais conhecida na posse do museu é o quadro "Independência ou Morte", de Pedro Américo de Figueiredo e Mello, terminada em 1888, numa representação idealizada do momento da proclamação da independência do Brasil por D. Pedro.