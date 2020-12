Eduardo Lourenço: "A morte é só isso, essa ausência. Não pode ser dita, não pode ser descrita"

Era considerado o maior pensador português da atualidade. Atento à realidade portuguesa, Eduardo Lourenço participou na vida do país através da sua obra escrita e do apoio a figuras e candidaturas políticas. As condecorações e os prémios foram-se somando, desde o prémio Camões em 1996 ao prémio Fernando Pessoa em 2011.