Egipto. Descoberta a "cidade perdida" de Amenhotep III

Depois de sete meses de escavações, estruturas e muros de tijolos de barro começaram a surgir sob as areias quase intactos.

Uma grande padaria completa, com os fornos e contentores cerâmicos de armazenamento, espaços residenciais e áreas administrativas foram postas a descoberto três milénios depois.







Os muros em zigzag dividiam os diferentes bairros. Estas evidências sugerem que um grande número de pessoas viveram em Aton.

Zahi Hawass Centro de Egiptologia - Reuters





"Em poucas semanas, para grande surpresa da equipa, formações de tijolos de barro começaram a aparecer em todas as direções" explicam os especialistas, citados na publicação The Guardian. Sublinham que, "é o sítio de uma grande cidade em bom estado de conservação, com paredes quase completas e salas repletas de utensílios do quotidiano."







Os trabalhos arqueológicos começaram em setembro de 2020 perto de Luxor, a 500 quilómetros ao sul de Cairo. As escavação irão continuar porque "o que foi posto a descoberto é apenas um fragmento", asseguram.



As inscrições do recipiente ajudaram a datar a cidade e explicam que continha carne cozida ou seca |Zahi Hawass Centro de Egiptologia - Reuters







"A cidade tem mais de 3000 anos, data do reinado de Amenhotep III, e continuou a ser usada por Tutancamon e Ay". A explicação é de Zahi Hawass, egiptólogo que coordenou a intervenção arqueológica.







Hawass acrescenta que este achado corresponderá a uma das descobertas mais importantes desde o túmulo de Tutancamon.







"Agora encontramos uma grande cidade, que pela primeira vez nos vai revelar a vida das populações que serviam o monarca".







O deus solar Aton representava a fonte de luz, de calor e de vida. Foi adotado por Amenhotep III que concentrou todas as virtualidades do deus criador.







Monarca da XVIII dinastia, reinou durante cerca de 40 anos (1391-1353 a.C.)e mandou erigir os grandes templos de Luxor e Karnac.





Considerada a época de ouro da civilização faraónica, a fundação da área urbana agora descoberta é atribuída a Amenhotep III e será a "cidade de ouro perdida" que um dia recebeu o nome do Deus.







Betsy Bryan, professora de arte e arqueologia egípcia na Universidade Johns Hopkins, disse que a cidade "dará um raro vislumbre da vida dos antigos egípcios na época em que o império era mais rico".

Arqueologia de novo no centro do turismo



O governo do Egito está apostado em relançar o património arqueológico como um dos pilares do setor turístico do país.







O anúncio da abertura do novo museu dedicado à herança Egípcia para 2021 é o mais forte sinal para reabilitar o setor económico, depois da instabilidade política de 2011.







Emissão televisiva do "Desfile de Ouro dos Faraós" | Reuters

Emissão televisiva do "Desfile de Ouro dos Faraós" |





Localizado no Planalto de Gisé, o Grande Museu Egípcio demorou 20 anos a ser construído.







Pretende ser o maior museu do mundo, implantado numa área de 50 hectares (cerca de 50 campos de futebol). Inclui 12 hectares de jardins e 2,5 hectares para exposições. Entre as cem mil peças que serão expostas, destacam-se a estátua de Ramsés II e o túmulo de Tutancamon em ouro maciço. O custo total aponta para mil milhões de euros.



Cairo | Reuters







Entretanto, foram transportados os restos mortais mumificados de 18 antigos faraós e quatro rainhas do antigo Museu Egípcio para as instalações do Museu Nacional da Civilizaçao Egípcia. Cairo engalanou-se para ver o "Desfile de Ouro dos Faraós".