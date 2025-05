Elementos do grupo Habeas Corpus interrompem clube de leitura LGBTI+ em Lisboa

O Clube de Leitura LGBTI+ das Bibliotecas de Lisboa teve início em janeiro de 2024. Esta foi a primeira vez que uma sessão foi interrompida.

Poucos minutos depois de começar, por volta das 18h45 de terça-feira, um dos elementos do grupo, Djalme dos Santos, sentou-se numa das cadeiras na sala e ficou a assistir à introdução do presidente da Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género (AMPLOS), António Vale.Terminada a introdução,“Eu considero vocês terroristas ideológicos”, disse Djalme dos Santos, considerando erradamente que “a homossexualidade é uma doença”.Esta sessão do grupo de leitura foi dedicada ao livro, da AMPLOS e de Sara Dias de Oliveira. O grupo Habeas Corpus já tinha tentado interromper a sessão de lançamento deste mesmo livro em outubro do ano passado.Com a presença do grupo, alguns dos cerca de dez presentes saíram, enquanto o grupo ficou até por volta das 19h50.Enquanto o grupo Habeas Corpus esteve presente, a sessão não retomou, com os participantes e os elementos a discutir de forma calma.