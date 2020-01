Elvis Presley comemorava hoje 85 anos

É um clube de fãs de Elvis Presley em Portugal, oficializado pela Elvis Presley Enterprises, Inc. e que também celebra o seu 19.º ano de atividade este mês de janeiro, como conta a jornalista Marta Pacheco.



A jornalista foi conhecer e entrar na casa do fã que continua a colecionar objetos relacionados com o cantor, músico e ator norte-americano para manter vivo o legado do chamado rei do rock.