Em busca do Museu desconhecido. Casa do Arcano

No séc. XIX, uma freira açoriana decidiu contar os principais episódios da Bíblia através de quadros com figuras minúsculas que ela própria moldou. Chamou à obra Arcano (ou seja "mistério") Místico. Pode ser visto no Museu Casa do Arcano, na Ribeira Grande, em S. Miguel.