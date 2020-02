Em busca do Museu Desconhecido. Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo

O museu de arte pré-histórica e do sagrado do vale do Tejo mostra-nos como viviam, há milhares de anos, os nossos antepassados que habitaram nas margens do rio Tejo. Um museu para ver em Mação e que nos dá um novo olhar sobre o território a norte do Tejo.