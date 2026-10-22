Em tempos tão brutos, há cinema anti-racista a dançar furiosamente no Porto



Uma iniciativa da SOS Racismo, que chega este ano à 13.ª edição.

Até 25 de outubro, com o tema, o evento convoca a insubmissão e a resistência através da alegria: "Não é esquecer a luta, pelo contrário. A luta pode também ser feita celebrando, manifestando. Sem perder a nossa linha de pensamento, de mostrar filmes anti-racistas, gostávamos de mostrar objetos mais luminosos — e tentámos desenhar este ano uma programação que ande à volta desta ideia de dançar furiosamente contra os tempos brutos", explica à RTP Antena 1 Rita Ferreira, uma das programadoras da Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista.O mote para esta edição inspira-se na "alegria negra" (). "Consiste em celebrar existência, resistência, prazer, cuidado, criatividade e liberdade negras apesar do racismo", explica a organização, que pretende reclamar através do ecrã um espaço para exaltar a diferença e a identidade.O cinema, concretiza Rita Ferreira, "é a plataforma ideal para a transformação".Dançar, celebrar, resistir — o desafio da tela à crueldade dos tempos, nesta Mostra Internacional de Cinema que pretende ir além da afirmação do anti-racismo.O programa conta com 19 filmes, assinados por 26 realizadores, em 14 sessões de cinema distribuídas por quatro dias de programação.