Cultura
Em tempos tão brutos, há cinema anti-racista a dançar furiosamente no Porto
A 13.ª MICAR - Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista apresenta-se no Batalha Centro de Cinema, no Porto, como uma manifestação de visibilidades e de celebração da cultura negra.
Até 25 de outubro, com o tema Tempos Brutos, Danças Furiosas, o evento convoca a insubmissão e a resistência através da alegria: "Não é esquecer a luta, pelo contrário. A luta pode também ser feita celebrando, manifestando. Sem perder a nossa linha de pensamento, de mostrar filmes anti-racistas, gostávamos de mostrar objetos mais luminosos — e tentámos desenhar este ano uma programação que ande à volta desta ideia de dançar furiosamente contra os tempos brutos", explica à RTP Antena 1 Rita Ferreira, uma das programadoras da Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista.
O mote para esta edição inspira-se na "alegria negra" (Black Joy). "Consiste em celebrar existência, resistência, prazer, cuidado, criatividade e liberdade negras apesar do racismo", explica a organização, que pretende reclamar através do ecrã um espaço para exaltar a diferença e a identidade.
O cinema, concretiza Rita Ferreira, "é a plataforma ideal para a transformação".
Dançar, celebrar, resistir — o desafio da tela à crueldade dos tempos, nesta Mostra Internacional de Cinema que pretende ir além da afirmação do anti-racismo.
O programa conta com 19 filmes, assinados por 26 realizadores, em 14 sessões de cinema distribuídas por quatro dias de programação.
Uma iniciativa da SOS Racismo, que chega este ano à 13.ª edição.
O mote para esta edição inspira-se na "alegria negra" (Black Joy). "Consiste em celebrar existência, resistência, prazer, cuidado, criatividade e liberdade negras apesar do racismo", explica a organização, que pretende reclamar através do ecrã um espaço para exaltar a diferença e a identidade.
O cinema, concretiza Rita Ferreira, "é a plataforma ideal para a transformação".
Dançar, celebrar, resistir — o desafio da tela à crueldade dos tempos, nesta Mostra Internacional de Cinema que pretende ir além da afirmação do anti-racismo.
O programa conta com 19 filmes, assinados por 26 realizadores, em 14 sessões de cinema distribuídas por quatro dias de programação.
Uma iniciativa da SOS Racismo, que chega este ano à 13.ª edição.