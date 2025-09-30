Encenador e ator português Tiago Rodrigues será diretor do Festival de Avignon até 2030

A notícia foi avançada pelo site noticioso francês ICI.

Assim, após uma edição de 2025 bem-sucedida, Tiago Rodrigues inicia um novo mandato de quatro anos à frente do Festival de Avignon a 01 de setembro de 2026, adianta aquele órgão de comunicação social on-line.

O dramaturgo, autor e ator de 48 anos tinha sido nomeado para diretor daquele festival de teatro em julho de 2021 e assumiu as funções no outono de 2022, tornando-se então o primeiro estrangeiro a dirigir o mais famoso evento de teatro do mundo - juntamente com o Festival de Edimburgo.

"Tiago Rodrigues pretende preservar a liberdade de criação dos artistas, reforçando o destaque internacional do Festival", indica um comunicado publicado no final de uma reunião do conselho de administração.

A nota adianta que Tiago Rodrigues deseja também "prosseguir as ações iniciadas na acessibilidade e diversificação do público" e ainda "aprofundar o trabalho de proximidade desenvolvido ao longo do ano no território".

Em cada uma das três primeiras edições que dirigiu, Tiago Rodrigues convidou uma língua: em 2023, a programação destacou artistas de língua inglesa, depois os de espanhol, em 2024, e o árabe em 2025.

Para 2026, o encenador português já anunciou que será o coreano, a língua privilegiada.

Tiago Rodrigues, que a partir de 2015 apresentou inúmeros espetáculos em Avignon, continua a escrever e a encenar.

Em 2024, criou "Hécube/pas Hécube", com atores da Comédie-Française e, em 2025, "La distance", com Adama Diop, em digressão.

A edição de julho de 2025 do Festival de Avignon, com os seus 42 espetáculos, conheceu um recorde de participação, "superior a 98%", segundo a organização.

No início, o ator colaborou com o tg STAN, um coletivo de atores baseado em Antuérpia, cujo jogo e escrita elogia. Posteriormente, cofundou, em 2003, a companhia Mundo Perfeito, antes de assumir a direção do Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa, equivalente em Portugal à Comédie-Française (2015-2021).

A gestão do festival de Avignon sofreu alterações na primavera, com a saída do seu número 2, Pierre Gendronneau, que deixou o cargo a 13 de junho "por razões pessoais".

Pierre Gendronneau foi alvo de acusações de assédio sexual enquanto trabalhava no Festival de outono. E o Ministério Público de Paris indicou, no final de maio, ter aberto uma investigação, escreve o ICI.