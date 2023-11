Encenador Pedro Penim nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras de França

Num comunicado hoje divulgado, o Teatro Nacional D.Maria II recorda que "a Ordem das Artes e das Letras distingue personalidades que se destacaram pela sua criação no campo artístico ou literário e pela contribuição que deram à influência das Artes e das Letras em França e em todo o mundo".

Pedro Penim foi agraciado com as insígnias de Cavaleiro das Artes e das Letras, atribuídas pela ministra da Cultura de França, ao final da tarde de hoje, numa cerimónia da Embaixada de França em Portugal. O encenador, ator e dramaturgo recebeu a condecoração das mãos da embaixadora de França em Portugal, Hèlene Farnaud-Defromont.

Pedro Penim é diretor artístico do Teatro Nacional D.Maria II desde novembro de 2021 e termina o seu mandato em 31 de dezembro.

Na semana passada, disse à Lusa que se candidatou para continuar no cargo, no âmbito do concurso internacional para a escolha da nova direção artística daquele Teatro, para o período 2024-2027.

Pedro Penim é responsável pelo desenvolvimento do projeto "Odisseia Nacional", que ao longo deste ano leva o D.Maria II a mais de 90 concelhos portugueses de todas as regiões de Portugal continental e ilhas, visto que o teatro está encerrado desde janeiro para obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A programação da `Odisseia Nacional` procurou democratizar exponencialmente a oferta teatral, fomentando a criação artística local, com projetos intergeracionais e inclusivos, que reflitam a diversidade do país, a partir de escalas regionais. O projeto propôs-se, ainda, a relacionar o pensamento contemporâneo com as identidades locais, aproximando as comunidades de novas linguagens artísticas", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Nascido em Lisboa em 1975, Pedro Penim foi um dos fundadores, em 1995, do Teatro Praga, tendo também criado o espaço Rua das Gaivotas 6.

Licenciado em Teatro, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, e com um mestrado em Gestão Cultural, Pedro Penim trabalhou com outras companhias de teatro, nomeadamente as Comédias do Minho e o Novo Grupo/Teatro Aberto.