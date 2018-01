Enchufada celebra som único de Lisboa em residência no B.Leza

Lusa05 Jan, 2018, 17:37 | Cultura

A residência mensal no B.Leza intitula-se "Na Surra" e começa a 15 de fevereiro, com a sonoridade a ser disparada por quatro nomes ligados à Enchufada: Rastronaut, Progressivu, Dotorado Pro e o músico Pedro Maurício, que deixa cair o nome artístico Kking Kong e passa a chamar-se PEDRO.

Depois de ter tido residências semelhantes no Lux Frágil e no Copenhagen, ambos em Lisboa, a Enchufada segue agora caminho para o B.Leza, um dos espaços mais conhecidos ligados à música lusófona, em particular africana.

"O B.Leza faz as mesmas conexões musicais que nós, mas é mais de música ao vivo. Já se celebrou lá tanta lusofonia que, para nós, fazia sentido esta ligação, ter uma eletrónica regular com a nossa linguagem, também para mostrar a uma geração mais nova", explicou João Barbosa, ou Branko, músico, produtor e cofundador da Enchufada.

Com Lisboa a ganhar mais destaque internacional, Branko diz que esta é uma oportunidade de mostrar o que a cidade tem de diferente no domínio do `clubbing`, em relação a outras capitais.

"O som de Lisboa tem uma impressão digital com música, beats, composições e ritmos que são explorados na lusofonia, kuduro, tarraxinha, kizomba. Se calhar as pessoas já ouviram coisas sem saberem que era kizomba, por exemplo", disse.

Para Branko, o objetivo não é concorrer com outras residências semelhantes na capital, como a Noite Príncipe no Musicbox, por exemplo, "porque há espaço em Lisboa para tudo e mais alguma coisa".

"A música eletrónica global é a estrela da noite, é a nossa igreja e queremos celebrar o que de único se faz aqui", sublinhou.

A partir de fevereiro, noutros moldes, a Enchufada também fará uma residência mais regular no Maus Hábitos, no Porto, com protagonistas ainda a anunciar.

A Enchufada foi fundada em 2006 por João Barbosa e Kalaf Ângelo - que davam os primeiros passos dos Buraka Som Sistema -, e é hoje tida como uma plataforma de cruzamento de linguagens da música eletrónica, em particular as que são "incubadas em climas tropicais".

Dela fazem parte nomes como Branko, Rastronaut, PEDRO, Dengue Dengue Dengue, Riot e Mina.