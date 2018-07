Encontrada primeira gravação de David Bowie

RTP23 Jul, 2018, 21:40 | Cultura

Em 1963, David Bowie tinha 16 anos e ainda nem era conhecido pelo seu nome artístico quando gravou a primeira música da sua carreira num pequeno estúdio em Londres. I Never Dreamed foi agora descoberta por David Hadfield, antigo baterista dos The Konrads, a primeira banda de Bowie.



Hadfield encontrou a gravação de Bowie enquanto mudava de casa, juntamente com livros, fotografias, cartas e outras antiguidades numa cesta de pão que pertencia ao seu avô, segundo noticia The Guardian.





David Jones, mais tarde conhecido por David Bowie, era saxofonista dos The Konrads mas tinha sido nomeado como vocalista para a canção agora descoberta.







“Tínhamos decidido que faríamos alguns instrumentais de guitarras e uma canção original. Escolhi a I Never Dreamed porque era a mais forte, as outras duas eram um bocado fracas. Decidi também que o David era a melhor pessoa para cantá-la e dar-lhe a interpretação correta“, relembra Hadfield.



I Never Dreamed surgiu a convite da banda The Konrads mas na altura não chegou a ser gravada, tendo sido recusada pela editora Decca.





Mais tarde, a editora decidiu dar mais uma oportunidade e a canção foi gravada mas com Roger Ferris como voz principal e Bowie nos coros de apoio. “Não existe outra gravação da música com David como voz principal”, afirma o antigo baterista dos The Konrads.

A primeira música de David Bowie é descoberta dois anos após a sua morte e 55 após a sua gravação por David Hadfield, que a vai leiloar em setembro. Espera-se que venha a ser solicitada por 11 mil euros.