Encontro de artes performativas 26 VOLTS regressa ao Porto de 08 a 11 setembro

De acordo com um comunicado enviado hoje à Lusa, "durante quatro dias, a antiga Central Termoeléctrica do Freixo acolhe uma programação internacional de artes performativas que reúne artistas de Espanha, Brasil, Chile, Índia, Uganda, Marrocos e Portugal, afirmando-se como um espaço de encontro entre linguagens e práticas artísticas distintas e experimentais".

"Com entrada gratuita, o VOLTS propõe um percurso por performances, dança, teatro, música, instalações, exposições e conversas, cruzando artistas consagrados com novas vozes da criação contemporânea", aponta o comunicado.

Segundo a organização, a edição deste ano propõe "um diálogo entre humanidade e natureza, onde a ideia de ciclo, de metamorfose e de regeneração atravessa as diferentes propostas artísticas".

Entre os artistas presentes na edição de 2026 estão, de Portugal, Ana Rita Teodoro e João dos Santos Martins, Sol Garcia, Ana de Oliveira e Silva e Dinis Duarte, Raul Maia, Bárbara Fonte, João Pais Filipe e Marco da Silva Ferreira e João Cardoso, com Bharath Yadav (Índia).

Ana Rita Teodósio e João dos Santos Martins apresentam Troca o Passo, um dueto "próximo da linguagem do butô" e Sol Garcia faz a ante-estreia de Mechita, "peça interdisciplinar onde seis mulheres partilham um `palco-espelho` para falar de liberdade, do feminino, do limiar da singularidade do sonho e da colectividade do real, num ato de resistência contra o esquecimento".

Do Brasil estará representada Mayara Baptista e do Chile Camil Navarro, com duas mostras "que resultam da residência realizada na CRL - Central Elétrica, no âmbito do programa desenvolvido com o apoio do Iberescena, e que este ano foi dedicado à ecofilosofia".

Já João Cardoso e Bharath Yadav "apresentam We Might As Well Talk, um dueto sobre toque, dependência e cooperação entre dois corpos numa posição forçada", num "cruzamento interdisciplinar entre o teatro e a dança, entre a palavra e as técnicas de contacto improvisação, entre a voz e o corpo".

Ana de Oliveira e Silva e Dinis Duarte "apresentam Vou Levantar-me e Morder um Figo, performance que imagina um laboratório vivo regido pelo altruísmo como lei biológica, onde o corpo é simultaneamente ferramenta e matéria" e, de Marrocos, Youness Atbane "faz uma retrospetiva da dinâmica da arte marroquina contemporânea entre 2000 e 2015 e transporta o público para um espaço ambíguo entre o realismo e a ficção".

Com Raul Maia e a sua Orbital Gesture, "o skate da rua entra em palco como instrumento de diálogo e redefinição do gesto e da locomoção", Bárbara Fonte apresentará Se os Meus Olhos me Afogasseml, uma performance `site-specific` (específica para o local, a sala Ferro), e Marco da Silva Ferreira e João Pais Filipe apresentam Terra Cobre, "um trabalho onde cruzam percussão e dança contemporâneas, reinterpretando heranças culturais ancestrais e desafiando convenções estabelecidas" através da arte chocalheira tradicional de Alcáçovas.

De Espanha, estará presente e Andrea Quintana/VACABurra e "o programa integra ainda uma exposição do Atelier Caldeiras (Portugal), uma retrospetiva dedicada às anteriores edições do VOLTS, conversas com artistas e um encerramento que cruza performance e música ao vivo com HHY & The Kampala Unit (Portugal/Uganda) e um DJ set da dupla Os Doce", assinala a organização.

O 26 VOLTS conta com o apoio da República Portuguesa -- Cultura, Juventude e Desporto, DGArtes -- Direção Geral das Artes, Iberescena -- Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas e do programa Criatório da Ágora -- Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A..

O evento tem acesso gratuito com levantamento de bilhetes a partir das 19:00, todos os dias.