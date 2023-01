Encontros de poesia afro-Atlântica enchem a livraria Snob

Descobrir a livraria Snob em Lisboa é um propósito para amantes de livros de editoras independentes ou de escritores estrangeiros. A Snob fica na travessa de Santa Quitéria e merece uma visita porque aposta nas edições fora do circuito comercial.





À primeira vista esconde-se entre o burburinho da avenida Álvares Cabral, o Rato e Campo de Ourique. Quando se entra no espaço, centenas de livros arrumam-se em muitas estantes ao longo do estreito corredor e muitos até estão ainda por arrumar.





Um dos trabalhos da proprietária, Rosa Azevedo, é desembrulhar os que chegam por correio, outra é escolher os que mais gosta para vender e ainda tem de receber as encomendas no site online de clientes que vivem longe.

O Clube Literário Kalunga faz aqui paragens mensais. Rosa recebe-os no seu espaço e deixa toda a temática para eles.O cabo-verdiano Arménio Vieira também foi lido em voz alta e toda a gente que quis teve a chance de participar ao microfone com um ou mais poemas ditos.Em duas horas a pequena casa dos livros independentes encheu-se de amantes da poesia, escritores e poetas. E durante a tertúlia o frio ficou completamente esquecido do lado lá de fora.