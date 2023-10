O ensaísta João Barrento é o vencedor do Prémio Camões de 2023. Natural de Alter do Chão, é o autor de vários livros de ensaios, crítica literária e poesia.

Aos 83 anos, já foi distinguido com o Grande Prémio de Ensaio Literário e o Grande Prémio de Tradução.



O júri do Prémio Camões destaca o trabalho "relevante e singular" no campo do ensaio e da tradução.



O ministro da Cultura descreve João Barrento como "um dos pensadores mais acutilantes da arte e da cultura em Portugal".