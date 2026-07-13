Entradas grátis para portugueses nos museus nacionais podem acabar em breve

Para a Comissão Europeia, “estas regras discriminam os visitantes que residem noutros Estados-membros” e vão contra uma diretiva relativa aos serviços no mercado interno.

c/Lusa

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, anunciou esta segunda-feira que será necessário rever o regime de gratuidade dos museus "na sequência de uma troca de correspondência com a Comissão Europeia”, que levantou um processo de infração a Portugal por discriminação., disse a ministra aos jornalistas, em Lisboa, à margem de uma sessão pública de debate sobre a revisão do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura (EPAC).“Temos a Museus e Monumentos de Portugal [MMP] a procurar garantir a sustentabilidade dos equipamentos, garantindo que têm lojas associadas para que consigamos diversificar as fontes de financiamento. A estimativa é que este ano possamos crescer quase 30% este tipo de receitas, a que se junta a utilização de salas de muitos destes equipamentos”, afirmou.Até então, e desde setembro de 2023, a gratuitidade era restringida aos domingos e feriados.Bruxelas justifica ainda o processo de infração contra Portugal por incumprimento “do artigo 56.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia [UE], que garante que os destinatários de serviços podem aceder a esses serviços noutros Estados-membros nas mesmas condições que os nacionais”.“O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu, já em 1994, que a visita a museus noutro Estado-membro é abrangida pelas regras da UE em matéria de livre circulação de serviços.”, argumentou na altura a instituição.Na altura, a então ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, disse que iria manter o modelo de entradas gratuitas em museus, monumentos e palácios, e que responderia “dentro dos prazos” ao processo levantado por Bruxelas.De acordo com a MMP, em 2025, a medida “Acesso 52” representou um total de 892.637 visitas gratuitas de residentes em território nacional aos museus e monumentos nacionais tutelados pela entidade pública empresarial, representando 18% do total de 4.843.299 ingressos.Instituída a 1 de agosto de 2024, a “Acesso 52” registou nesse ano 450.275 visitantes nos 38 equipamentos culturais tutelados pela MMP.