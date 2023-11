Entrar na bíblia pela cozinha

Foram 10 anos de pesquisa e o resultado está no livro "A mesa de Deus. Os alimentos da bíblia".





Todas as referências ao que se produzia e o que se comia na época, estão no livro da escritora e jornalista Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti.

As frutas, as ervas aromáticas, os utensílios de cozinha e os hábitos de confecionar os pratos, mostram os costumes da época e ajudam a conhecer as culturas dos povos.





Uma coisa parece certa, os alimentos eram importantes para todos.