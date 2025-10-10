Entre os mortos do Panteão "O Julgamento Pelicot" ergue palavras e gestos de Gisèle

Gisèle Pelicot, de 72 anos, tornou-se num símbolo da defesa dos direitos das mulheres depois de ter decidido que deveria ser público o julgamento do seu marido e de dezenas de homens que a violaram enquanto estava sedada, através de encontros combinados num fórum `online` ao longo de uma década.

Com o consentimento de Pelicot e dos seus representantes, o encenador Milo Rau e a dramaturga Servane Dècle criaram "O Julgamento Pelicot", a partir de milhares de páginas de documentação gerada durante o julgamento, para "apresentar os factos" do que se passou e contrariar uma "política da memória" em redor de um caso tão recente, como disse Rau à Lusa, esta semana, por videochamada.

"Nós queríamos apresentar os factos, porque uma coisa estranha que aconteceu na comunicação social e muito fora de França -- não tanto em França -- é que estava reduzido a umas poucas frases: `a vergonha tem de mudar de lado`, `Dominique Pelicot é um monstro`, `ela é uma heroína`, e é tudo. E toda a complexidade do que significa [se perde]", afirmou o encenador suíço.

Para Milo Rau, a complexidade significa olhar para os autores dos crimes e procurar perceber quem são e por que fizeram o que fizeram: "[O espetáculo] foi uma ação contra a política da memória. Quando sais do espetáculo não sabes o que pensar. Desconstrói muitas das ideias fixas que eu pudesse ter. [...] Contraria a possibilidade de educação e civilização. Constata que há uma natureza dos homens. Estatisticamente, se olhares para os materiais não podes dizer nada sobre o porquê de terem feito o que fizeram além do facto de todos serem homens".

A apresentação em Lisboa antecede uma série de outras datas globais de "O Julgamento Pelicot" e vai ser a primeira num espaço "novo e fresco", depois de Viena, onde se deu a estreia (sete horas que terminaram às 04:00), e Avignon, no festival de teatro que acontece na cidade onde teve lugar o julgamento.

Dècle explicou à Lusa que se pretende dar "a possibilidade ao público de mergulhar na complexidade do caso e nesta coisa muito particular que é em simultâneo um muito bom exemplo da banalidade da violação e um caso completamente extraordinário".

"Não é nada banal. Acredito que a verdade está entre estas duas interpretações, que não devem ser opostas. É também acerca destes 5.000 anos de patriarcado e violação e a combinação com algo muito mais recente que é a Internet e a industrialização da pornografia de uma forma que alimenta a violência nas relações", afirmou a dramaturga.

Servane Dècle mostra-se satisfeita com a escolha do Panteão Nacional para apresentação deste trabalho, "porque estarão no meio de homens mortos, alguns dos quais cometeram muita violência, e onde há apenas duas mulheres [Amália e Sophia]".

"Podemos dizer, em parte, que é um local do patriarcado, mas é também algo mais. É um local de luz e de beleza e é uma honra trazer as palavras e gestos de Gisèle Pelicot a este espaço, enquanto ela ainda está viva", afirmou a dramaturga.

Questionados sobre a relação entre o horror de um caso como o de Pelicot e a arte, Milo Rau explicou que "transformar crime em beleza é como a poética do poder funciona".

"E o que fazemos é desconstruí-la e, ao mesmo tempo, trazemos alguém para este Panteão que não estava previsto, porque ela o mudou. [...] Não é o nome de uma vítima, de alguém destruído, mas de alguém que o ultrapassou", disse Rau, que lembrou a frase em latim `per aspera ad astra` ("por ásperos [caminhos] até aos astros", na tradução do portal Ciberdúvidas).

O tributo a Gisèle Pelicot, em Lisboa, insere-se na Bienal de Artes Contemporâneas BoCA e vai ser conduzido por Cláudia Semedo e Cristina Carvalhal.

Na lista de pessoas que vão fazer leituras na Igreja de Santa Engrácia, onde está o Panteão Nacional, estão, entre muitos outros, a bailarina e coreógrafa Gaya de Medeiros, as atrizes Maria João Luís, Ana Bustorff, Isabel Ruth e Teresa Gafeira, o músico Luca Argel, o jornalista Bernardo Mendonça, o comentador Pedro Marques Lopes e o coordenador do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale.

A entrada é livre e a sessão decorre entre as 18:00 e as 22:30.