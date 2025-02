Entrevista a Zahi Hawass. Egito, uma herança em risco

É um homem prático, sem rodeios e de resposta direta, muitas vezes ensaiada pela repetição com que são feitas as mesmas perguntas por jornalistas ou pelas audiências das palestras que concede cm regularidade em todo o mundo.



Talvez por isso, Zahi Hawass reclame sem hesitar, por sua ação direta, a devolução às autoridades egípcias de seis mil artefactos roubados durante o período colonial, não só no Egito. Com a mesma convicção, denuncia que, ainda hoje, há museus no mundo a receberem objetos roubados, o que também considera uma forma de perpetuar o colonialismo.



Mas não se fica pela denúncia e tem a decorrer uma campanha internacional para a devolução ao seu país de três obras do Antigo Egito que se encontram atualmente em Museus no ocidente: o busto de Nefertiti, atualmente no Museu de Berlim, a Pedra de Roseta, que se encontra no Museu Britânico, em Londres, e o Zodíaco do Templo de Dendera, guardado no Museu do Louvre, em Paris.



Acredita que os países ocidentais não têm outra alternativa senão entregar estes e outros objetos e obras de arte porque há uma opinião pública cada vez consciente sobre o modo violento como muitos destes objetos foram adquiridos no passado.

O turismo é "o inimigo da arqueologia"



No plano da arqueologia, Hawass reclama a autoria de várias descobertas e investigações recentes, entre elas a recente descoberta de Aden, a que foi atribuída o nome de Cidade Dourada e que considera ser a maior urbe do Antigo Egito conhecida até agora. Nota o estado de grande preservação de objetos, ferramentas e utilidades do quotidiano, encontrados nas escavações.

Jornalista: João do Rosário | Imagem: Filipe Silva

