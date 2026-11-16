Cultura
Equipa de reportagem da RTP recebe Prémio Gazeta de Televisão
O Prémio Gazeta de Televisão foi entregue esta segunda-feira. Na cerimónia está presente a equipa da RTP composta por Sandra Vindeirinho, pelos repórteres de imagem Tiago M. P. Costa e Rui Machado Rodrigues e pelo editor Carlos Felgueiras e Sousa, autores da reportagem vencedora, "As Traficantes".
“Foi um tema difícil de retratar, foi um tema duro”, confessou Sandra Vindeirinho.
A jornalista considera que o prémio é um “reconhecimento do bom jornalismo da RTP”.
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