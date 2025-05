Erotismo entre temas da edição deste ano do FITEI

Imagem promocional - FITEI

Além dos palcos nas cidades do Porto, Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo, este ano o FITEI vai chegar a Monção.



O primeiro espetáculo do FITEI está marcado para as 19h00 no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Intitula-se "Vampyr" e é o terceiro volume de uma trilogia de Manuela Infante.



A Edição 48 do festival FITEI vai decorrer até 25 de maio.